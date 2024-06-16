مصادر: بين محتجزي الرهائن في روستوف مدانون بتهم إرهاب (فيديو+ صور)

قالت مصادر إن من بين المسلحين الذين يحتجزون موظفي مركز احتجاز كرهائن بمقاطعة روستوف مدانون تم اعتقالهم نهاية 2023 خططوا لتفجير مبنى المحكمة العليا بجمهورية قراتشاي تشركيسيا.

ومن بين المحتجزين المسلحين، تيمورلنك غيريف من جمهوية الشيشان، وشامل أكييف وأزامات تسيتسكييف من جمهورية إنغوشيا جنوب روسيا، وتم اعتقالهم في 19 ديسمبر 2023. بتهمة التخطيط لتفجير مبنى المحكمة العليا في قراتشاي-تشركيسيا.

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وحكم على أكييف وغيرييف بالسجن 18 عاما، وعلى تسيتسكييف بالسجن 18.5 عاما، وجميعهم متطرفين يروجون أيديولوجية متطرفة والتحريض على شن هجمات إرهابية.

وتداولت مواقع التواصل بعضا من صور الإرهابيين في مركز الاحتجاز في روستوف وفي أيديهم أسلحة بيضاء.

وأظهر مقطع فيديو سابق لحظة القبض على مخططي تفجير مبنى المحكمة العليا بجمهورية قراتشاي تشركيسيا الروسية العام الماضي من قبل قوات الأمن الروسية.

المصدر: RT