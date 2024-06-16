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بابا الفاتيكان يعلق على مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

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بابا الفاتيكان يعلق على مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا
Gettyimages.ru
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علق البابا فرنسيس على مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا بقوله إنه يجب طرح حل لتسوية الصراع بين أوكرانيا وروسيا في الاجتماعات المقبلة.

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وقال رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى ليونيد سيفاستيانوف: "يعتقد البابا أن عملية مفاوضات السلام تلوح في الأفق الآن".

وأضاف: "وفقا للبابا، يجب أن تشارك روسيا في أي اجتماع قادم، حيث ستبدأ مفاوضات حقيقية، وبذلك يصل جميع الأطراف إلى قواسم مشتركة".

وتابع: "أوضح البابا أن جميع أطراف النزاع قد أعربت الآن عن مواقفها من التسوية السلمية، والآن يجب اختزال هذه الآراء إلى قاسم مشترك، أشار البابا أيضا إلى أنه يرى الجوانب الإيجابية لمؤتمر سويسرا، حيث من الواضح أن الموقف الغربي لا يتطابق تماما مع الموقف الأوكراني".

بالإضافة إلى ذلك، أشار البابا إلى أنه مستعد للمساعدة في طرح الفاتيكان كمنصة للمفاوضات، وهو يعتقد أن تصريحات روسيا الأخيرة تؤكد أيضا أنها مستعدة للمفاوضات.

 

 

المصدر: تاس

 

 

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