سويسرا: نتطلع لعقد قمة دولية بمشاركة روسيا بشأن السلام في أوكرانيا

عبرت رئيسة سويسرا فيولا أمهيرد عن تطلع بلادها لعقد قمة للسلام حول أوكرانيا مستقبلا بتضافر جهود كافة الدول المعنية واتخاذ إجراءات مشتركة بهذا الخصوص وأن تكون بمشاركة روسيا.

وأشارت أمهيرد خلال مؤتمر صحفي، إلى تطلع سلطات بلادها لأن يؤدي المؤتمر حول أوكرانيا في بورجنستوك، المقرر عقده في الفترة من 15 إلى 16 يونيو، إلى بدء عملية من شأنها أن تسمح في نهاية المطاف بعقد قمة بمشاركة روسيا.

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وأضافت: "نريد إطلاق عملية تحظى بدعم واسع النطاق لتحقيق سلام طويل الأمد ومستدام في أوكرانيا وتهيئة الظروف لعقد قمة سلام مستقبلية مع روسيا".

وفي تعليقه على المؤتمر بسويسرا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواسط مايو الماضي، إن السياسة لا تقبل الصيغ الشرطية مثل "لو"، وأعرب عن استعداده للتفاوض (حول أوكرانيا) ولكن استنادا للواقع على الأرض وليس على "الرغبات".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالصين: "إنهم لم يدعوننا، والأنكى من ذلك أنهم يقولون إنهم لا يرون مكانا لنا هناك.. لذا طالما إنهم يتجاهلوننا فلا داعي لحضورنا.. هذا أولا، وثانيا، وهو الأهم.. نحن لسنا على استعداد أن نبحث من نقطة المنتصف أمورا لا نعلمها..".

وأوضح بوتين أنه تم إجراء مفاوضات شاقة لمدة شهر ونصف الشهر بداية في مينسك ثم في إسطنبول، "وتوصلنا إلى بعض التوافقات، التي وقع عليها الجانب الأوكراني".

المصدر: تاس + نوفوستي