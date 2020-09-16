موسكو: أوكرانيا لا تنفذ الجزء السياسي من اتفاقات مينسك

أعلن المندوب الروسي لدى مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكانيا بوريس غريزلوف، أن الجانب الأوكراني لا ينفذ الجزء السياسي من اتفاقات مينسك للتسوية.

وقال غريزلوف في أعقاب اجتماع جديد لمجموعة الاتصال اليوم الأربعاء: "نضظر للنظر من جديد في قرار البرلمان الأوكراني حول إجراء الانتخابات المحلية".

وأضاف أن "هذا القرار يعتبر انتهاكا فظا لاتفاقات مينسك والاتفاقات الموقعة في إطار رباعية نورماندي وقرار مجلس الأمن الدولي، ولم يتم تصحيح هذا الانتهاك على الرغم من تأكيدات ممثلي أوكرانيا في مجموعة الاتصال".

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وتابع: "إذا كانت سلطات أوكرانيا ترغب في تسوية الأزمة، فيجب أن تكون قراراتها متطابقة مع القانون واتفاقات مينسك"، مضيفا أن "كييف لا تنفذ الجزء السياسي من اتفاقيات مينسك".

وكان البرلمان الأوكراني قد قرر عدم إجراء الانتخابات المحلية في مناطق شرق البلاد التي لا تسيطر عليها كييف، على أن تجري الانتخابات في باقي الأراضي الأوكرانية في 25 أكتوبر المقبل.

وأعلنت أوكرانيا أنها تريد إجراء الانتخابات المحلية في دونباس "بعد خروج كافة التشكيلات المسلحة واستعادة السيطرة على الحدود الأوكرانية" في تلك المناطق.

وعقد الأربعاء اجتماع لمجموعة الاتصال التي تضم روسيا وأوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين جنوب شرق أوكرانيا من طرف واحد عبر تقنية الفيديو.

ومن المقرر عقد الاجتماع التالي للمجموعة في 30 سبتمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي