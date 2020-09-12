رئيس وفد كييف إلى مجموعة الاتصال حول دونباس: تنفيذ اتفاقيات مينسك مستحيل!

أعلن ليونيد كرافتشوك، رئيس أوكرانيا الأول ورئيس وفدها في مجموعة الاتصال المعنية بحل النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا)، عن استحالة تنفيذ اتفاقيات مينسك الخاصة بتسويته.

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وفي تصريح لإذاعة "راديو إن في"، اليوم السبت، ذكّر كرافتشوك، بأنه، وفقا لاتفاقيات مينسك، يجب أن يسبق إجراء انتخابات ديمقراطية (وفقا لمعايير منظمة الأمن والتعاون الأوروبي) في دونباس تسوية كل الخلافات الأخرى، "كالحدود والأمن".

وتابع المسؤول الأوكراني قائلا: "إننا نجد أنفسنا في وضع معقد بعض الشيء إذ أن هناك اتفاقيات مينسك لكن تنفيذها غير ممكن لأسباب معروفة، بل وتنفيذها مستحيل إذ كان واضحا في لحظة توقيعها أنها لن تنفذ. لكن، مع ذلك فبحسب الشروط والاتفاقات الدولية لا يمكن إلغاء مثل هذه الاتفاقيات من طرف واحد".

كما أشار كرافتشوك إلى أن هذه المشكلة "من الممكن بل وينبغي حلها فقط على مستوى "صيغة النورماندي"، معربا عن أمله في عقد قمة جديدة لزعماء دول "رباعية النورماندي" (أوكرانيا، فرنسا، روسيا، ألمانيا) بعد لقاء لمستشاريهم جرى في برلين يوم الجمعة.

وفي وقت سابق، قال دميتري كوزاك، نائب إدارة الرئيس الروسي، إن اللقاء في برلين لم يتناول موضوع عقد قمة جديدة لـ "النورماندي"، مشيرا إلى عدم وجود سبب لعقدها.

وعلم سابقا أن وساطة كوزاك منعت تصعيد الوضع الأمني في دونباس والتوصل إلى تفاهم حول إجراء تحقيق في حوادث انتهاك نظام وقف إطلاق النار في المنطقة من قبل الجانب الأوكراني.

المصدر: إزفيستيا