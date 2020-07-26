بوتين وزيلينسكي يبحثان تسوية الأزمة الأوكرانية

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي اليوم الأحد، سبل تسوية الأزمة في أوكرانيا.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين وزيلينسكي ناقشا خلال الاتصال، الذي أجري مبادرة من الجانب الأوكراني، "جوانب مختلفة خاصة بتسوية الأزمة الداخلية في أوكرانيا، حيث تم التأكيد على ضرورة زيادة الجهود التفاوضية في إطار مجموعة مينسك للاتصال".

وقدر الجانبان إيجابيا، حسب بيان الكرملين، "تنسيق الإجراءات الإضافية بشأن وقف إطلاق النار خلال جلسة للمجموعة يوم 22 يوليو والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم 27 يوليو"، مشددين على "أهمية التطبيق المطلق لهذه الاتفاقات من قبل أطراف النزاع".

وأكد الجانب الروسي أولوية تنفيذ القرارات، التي اتخذها زعماء دول منصة نورماندي، بما في ذلك نتيجة القمة المنعقدة في باريس في ديسمبر 2019.

وفي سياق متصل، وصف بوتين خلال الاتصال القرار الذي اتخذه البرلمان الأوكراني يوم 15 يوليو بشأن إجراء الانتخابات المحلية عام 2020 بأنه "يتناقض مع اتفاقات مينسك ويعرض للخطر آفاق التسوية".

كما تم، حسب الكرملين، "الإعراب عن قلق بالغ من التصريحات التي أدلى بها مؤخرا بعض المسؤولين رفيعي المستوى في أوكرانيا بشأن رفض عدد من بنود مجموعة مينسك للإجراءات وضرورة مراجعتها".

وأشار بوتين في هذا السياق "بشكل خاص إلى أن الموقف المعلن من قبل زيلينسكي خلال هذه المكالمة الهاتفية، والذي مفاده أن لا بديل لاتفاقات مينسك، يجب أن يكون له تأكيد عبر إجراءات عملية للسلطات في كييف".

كما أضاف الكرملين أن الرئيسين تبادلا الآراء حول تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT