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موسكو تطالب الهيئات الدولية بإدانة مقتل مصور صحفي روسي جراء هجوم أوكراني

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موسكو تطالب الهيئات الدولية بإدانة مقتل مصور صحفي روسي جراء هجوم أوكراني
Sputnik MAXIM BLINOV
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طالبت الخارجية الروسية الهيئات الدولية ذات الشأن بإدانة مقتل المصور الصحفي الروسي نيكيتا تسيتساغي في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء غارة لطائرة مسيرة أوكرانية، يوم الأحد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها بهذا الصدد، إن مقتل الصحفي "جريمة خطيرة لنظام بانديرا الذي يتحمل المسؤولية عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين. ونحن على قناعة بأن المسؤولين عن ذلك سينالون العقاب المستحق".

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وأضافت الخارجية: "نطالب الهيئات والأجهزة الدولية المختصة، وقبل كل شيء المدير العام لمنظمة اليونسكو، الذي تشمل مسؤولياته المباشرة التعامل مع حالات الاعتداء على الصحفيين وقتلهم، بأن تدين فورا وبحزم هذه الجريمة التي أرتكبت بدم بارد".

يذكر أن نيكيتا تسيتساغي، الذي كان مصورا لموقع News.ru الإعلامي قتل يوم الأحد 16 يونيو بالقرب من مدينة أوغليدار، حيث كان بمهمة عمل.

المصدر: RT

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