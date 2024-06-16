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مقتل صحفي بهجوم أوكراني في دونيتسك

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مقتل صحفي بهجوم أوكراني في دونيتسك
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لقي المراسل الحربي والمصور نيكيتا تسيتساغي مصرعه بهجوم شنته القوات الأوكرانية في دونيتسك اليوم الأحد، حسبما أفاد عدد من وسائل الإعلام الروسية.

وقالت وكالة "تاس" نقلا عن مصدر أمني محلي أن "نيكيتا تسيتساغي لقي حتفه اليوم في قرية نيكولسكويه".

وكان تسيتساغي يتعاون مع عدد من المنافذ الإعلامية، منها "تاس" ومواقع أخبارية مثل News.ru وLenta.ru وغيرها.

مقتل صحفي بهجوم أوكراني في دونيتسك

وأكد News.ru مصرع الصحفي الشاب وقال: "توفي مراسلنا نيكيتا تسيتساغي خلال هجوم شنته طائرات بدون طيار أوكرانية. حدث ذلك في منطقة دير القديس نيكولاس بالقرب من مدينة أوغليدار، حيث كان نيكيتا يخطط لإعداد تقرير من هناك".

مقتل صحفي بهجوم أوكراني في دونيتسك
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المصدر: وسائل إعلام روسية

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