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مقتل مصور قناة "إن تي في" ومراسلها يفقد ذراعه في غورلوفكا (فيديو)

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مقتل مصور قناة
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الصحفي المصاب أليكسي إيفلييف
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نتيجة لهجوم إرهابي شنه نظام كييف قتل مصور قناة "إن تي في"، فاليري كوزين ونشرت القناة مقطع فيديو لمراسلها المصاب في مدينة غورلوفكا، الذي قال إنه بخير بعد الجراحة، لكنه فقد ذراعه.

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وأعنلت القناة في بيانها "مقتل مصور قناة (إن تي في) فاليري كوزين نتيجة لهجوم وحشي آخر شنه نظام كييف ضد الصحفيين الروس".

وأشارت القناة إلى أن حالة مراسل القناة أليكسي إيفليف مستقرة بعد الجراحة، وتمنت له الشفاء العاجل. في الوقت نفسه نشرت القناة مقطع فيديو لإيفليف قال فيه: "ذراع واحدة مفقودة، لكن لا بأس، لا زلنا على قيد الحياة، وسنستمر".

وعلقت متحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا على الحادث في مؤتمر صحفي بأن الهجوم على صحفيي قناة "إن تي في" في غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية كان متعمدا، وهو هجوم إرهابي آخر من قبل مسلحي نظام كييف.

المصدر: RT

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