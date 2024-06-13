إصابة ثلاثة صحافيين من قناة NTV الروسية بجروح خطيرة في غورلوفكا

قال إيفان بريخودكو رئيس بلدية مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن ثلاثة من موظفي قناة NTV التلفزيونية أصيبوا بجروح خطيرة خلال عملهم في المنطقة.

وكتب بريخودكو على قناته في تيلغرام: "أثناء قيامهم بواجباتهم في قرية غولموفسكي (في منطقة غورلوفكا)، أصيب المراسل أليكسي إيفليف واثنان آخران من موظفي NTV بجروح خطيرة".

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وأشار إلى أنه تم نقل الجرحى الثلاثة إلى مستشفى المدينة، حيث أفاد الأطباء بأن الجرحى في حالة غيبوبة.

وقالت رئيسة أطباء المستشفى نيليا ياكونينكو، إنه تم نقل الصحفيين الثلاثة إلى مستشفى المدينة رقم 2. وهم حاليا في غرفة العمليات الجراحية.

وأضافت: "الجرحى الثلاثة في حالة خطيرة. وهم حاليا في غيبوبة، لا يتكلمون، لا أستطيع أن أقول [ما حدث لهم]، إنهم في غرفة العمليات. هناك بتر نتيجة الإصابة وتكسر مفتوح في الجمجمة".

في وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن ما لا يقل عن 30 صحفيا روسيا قتلوا في منطقة في منطقة العمليات القتالية في أوكرانيا.

وقبل ذلك، وفي أبريل ذكر النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن أوكرانيا تتفاخر علانية بتورطها في قتل الصحفيين الروس لافتا إلى أن الغرب يتعمد غض النظر عن ذلك

المصدر: تاس