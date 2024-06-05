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بوتين: ما لا يقل عن 30 صحفيا روسيا قتلوا في أوكرانيا

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بوتين: ما لا يقل عن 30 صحفيا روسيا قتلوا في أوكرانيا
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ما لا يقل عن 30 صحفيا روسيا قتلوا في منطقة في منطقة العمليات القتالية في أوكرانيا.

وقال بوتين  خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي يوم الأربعاء،: "لقد قتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصا، قتل صحفيونا، ولا أحد يمنحنا الفرصة للتحقيق فيما حدث لهم".

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وفي أبريل صرح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن أوكرانيا تتفاخر علانية بتورطها في قتل الصحفيين الروس لافتا إلى أن الغرب يتعمد غض النظر عن ذلك.

وشدد على أن جرائم قتل الصحفيين المخطط لها بدم بارد تؤكد فقط الطبيعة القبيحة لنظام فلاديمير زيلينسكي النازي الجديد الذي فتح مطاردة حقيقية لممثلي المجال الإعلامي الروسي الذين يتمتعون بكافة حقوق المدنيين.

وأكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تعليق على مصرع مراسل حربي لقناة "إزفيستيا" الروسية، أن المنظمة الأممية تعارض استهداف الصحفيين.

وقال حق في تصريح صحفي: "نحن ضد قتل أي صحفي ونعتقد أنه ينبغي التحقيق (في أي حوادث قتل لهم) بشكل كامل".

المصدر: RT

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لقاء بوتين مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية (فيديو)