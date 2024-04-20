الأمم المتحدة تعلق على مقتل مراسل حربي روسي على يد الجيش الأوكراني

أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تعليق على مصرع مراسل حربي لقناة "إزفيستيا" الروسية، أن المنظمة الأممية تعارض استهداف الصحفيين.

وقال حق في تصريح صحفي: "نحن ضد قتل أي صحفي ونعتقد أنه ينبغي التحقيق (في أي حوادث قتل لهم) بشكل كامل".

وأفادت "إزفستيا" أمس الجمعة بوفاة مراسلها الحربي سيميون يريومين (42 عاما) أثناء أداء مهامه المهنية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة على محور زابوروجيه.

وحسب "إزفيستيا"، فقد توفي يريومين الذي صدر تقريره الأخير قبل يومين، متأثرا بجراحه بعدما أصيب بذخيرة أطلقتها طائرة أوكرانية بدون طيار.

المصدر: وكالات