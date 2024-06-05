بوتين يمنح ممثلي وكالات الأنباء الدولية فرصة فريدة ويجيب على أسئلة عن قضايا العالم الساخنة (فيديو)

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مقر شركة غاز بروم بمدينة سان بطرسبوغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي.

وحضر الاجتماع مدراء وسائل الإعلام من أكثر من عشرة دول. بينهم ممثلون عن وكالة "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" و"رويترز" و"شينخوا" ووكالة الأنباء الألمانية ووكالة "إنسا" الإيطالية و"إي إف إي" الإسبانية و"إرنا" الإيرانية، و"كيودو نيوز" اليابانية و"الأناضول" التركية، و"بيلتا" البيلاروسية و"يونهاب" الكورية الجنوبية و"كازينفورم" الكازاخستانية ووكالة الأنباء الأوزبكية.

وفي مايلي أبرز تصريحات بوتين:

بوتين: "العلاقات الاقتصادية بين موسكو ومينسك متنوعة للغاية".

بوتين: "من الممكن إيجاد حلول للمسائل القائمة مع القادة الأوروبيين إذا شعروا بمزيد من الثقة وامتلكوا الشجاعة للدفاع عن المصالح الوطنية".

بوتين: "روسيا لا تهتم بمن فاز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ترامب أم بايدن".

بوتين: الولايات المتحدة تحرق دولتها من الداخل خلال المعركة الانتخابية..

بوتين: لن يتغير شيء بشكل أساسي في السياسة الأمريكية نحو روسيا بعد الانتخابات في الولايات المتحدة".

بوتين: إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة مبنية على المصالح الوطنية، من الممكن تغيير نهج واشنطن في التعامل مع العلاقات مع روسيا والصراع في أوكرانيا.

بوتين: من الممكن إجراء حوار مع أوروبا شرط توفر عامل الثقة.

بوتين: روسيا لم ولن تتدخل في السياسية الداخلية بالولايات المتحدة

بوتين: لم يغضب أحد في ألمانيا بسبب تفجيرات "السيل الشمالي" كما لو كان هذا ما يجب أن يحدث

بوتين: خسائر روسيا في النزاع الأوكراني أقل بعدة مرات من خسائر كييف

بوتين: هناك خسائر موجودة لدى قوات كييف في العمق لا يمكن إحصاؤها

بوتين: الجيش الأوكراني يخسر حوالي 50 ألف جندي شهريا

بوتين: الاقتصاد الفرنسي على حافة الركود

بوتين: الدماء الروسية التي سالت في دونباس ليست مياها لكي يتم تجاهلها

بوتين: ظهور دبابات ألمانية في أوكرانيا أحدث صدمة أخلاقية في روسيا

بوتين: التخلص من زيلينسكي قد يستغرق عاما

بوتين: يوجد 6465 أسير حرب أوكراني لدى روسيا

بوتين: ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لم تكن دولة ذات سيادة كاملة على الإطلاق

بوتين: محاولات احتواء الاقتصاد الصيني إحدى الأخطاء العديدة التي ترتكبها الإدارة الأمريكية

بوتين: روسيا تواصل إمداد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا

بوتين: قتل أكثر من 30 صحافيا روسيا في منطقة العمليات القتالية في أوكرانيا

بوتين: يجب أن يفهم الذين يؤذون روسيا أن أفعالهم تضر بهم

بوتين: الصين شريك روسيا الاقتصادي الرئيسي

بوتين: تزويد برلين لكييف بالصواريخ يدمر العلاقات الروسية الألمانية بشكل كامل

بوتين: وسائل الإعلام الروسية تتعرض للمضايقات في أوروبا والولايات المتحدة

بوتين: روسيا يمكنها إرسال أسلحتها بعيدة المدى إلى مناطق في العالم حيث يمكن توجيه ضربات حساسة للدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة

بوتين: إرسال الأسلحة الغربية لأوكرانيا هو مشاركة مباشرة في النزاع

بوتين: عثرنا على بدائل عن الصناعات الغربية باستخدام قدراتنا المحلية ونعوضها سريعا

بوتين: رفاهية الأوروبيين معرضة للخطر بسبب سياسات الدول الغربية

بوتين: المدربون الغربيون متواجدون على الأراضي الأوكرانية ويتكبدون الخسائر هناك

بوتين: روسيا تتغلب على المشاكل التي تتسبب بها العقوبات الغربية

بوتين: الولايات المتحدة تقتل الدولار بيديها

بوتين: لدي أصدقاء في ألمانيا ولكنني لا أتواصل معهم حتى لا أسبب لهم المضايقات هناك

بوتين: يجب حل الصراع في الشرق الأوسط من خلال إنشاء دولة فلسطينية والاعتراف بها

بوتين: الرد الإسرائيلي على هجوم "حماس" لا يشبه الحرب بل يشبه الإبادة الجماعية لأهالي غزة

بوتين: واشنطن أو بريطانيا يقفان وراء الهجمات على روسيا

بوتين: على الولايات المتحدة أن تتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة وسينتهي النزاع

بوتين: الغرب لديه عدة مرشحين ليحلوا محل زيلينسكي

بوتين: روسيا سجلت عدة محاولات من جانب كييف لمهاجمة أنابيب غاز "السيل التركي" والسيل الأزرق"

بوتين: كوريا الشمالية أظهرت مرارا رغبتها في التوصل إلى اتفاق بما في ذلك مع الولايات المتحدة

بوتين: رغبة بعض الدول في إلحاق هزيمة بموسكو حالت دون إبرام معاهدة السلام بين روسيا وأوكرانيا

بوتين: الولايات المتحدة أيدت تحركات بوريس جونسون في إفشال التوصل لمعاهدة السلام مع أوكرانيا

بوتين: يمكن أن نستخدم جميع الوسائل المتاحة في حال تعرضت روسيا للتهديد

بوتين: علاقاتنا مع العالم العربي تتسم بالثقة

بوتين: حجم التجارة بين روسيا والصين يفوق التوقعات

بوتين يرفض الاتهامات الموجهة لروسيا بالتلويح بـ"العصا النووية"

بوتين حول التصريحات بأن روسيا ستهاجم دول "الناتو": هذا هراء يا أغبياء

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بوتين: لا يوجد لدى روسيا طموحات إمبريالية

بوتين: أي حزب له وجهة نظر مختلفة في الغرب يعتبر عميلا للكرملين