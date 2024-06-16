الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات ضد مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي (فيديو)

أعلن الحوثيون مساء الأحد تنفيذ 3 عمليات ضد مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية في قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر".

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وأضاف العميد يحيى سريع أن العملية الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ الباليستية، والثانية استهدفت سفينة "CAPTAIN PARIS" بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وذكر في بيانه أن سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة استهدفت سفينة "Happy Condor" في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة.

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن استهداف السفينة جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخولِ إلى موانئ إسرائيل.

وصرح يحيي سريع بأن العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح.

وشدد على أن القواتِ المسلحة اليمنية مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني والرد على العدوان الأمريكي البريطاني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن طاقم السفينة الأوكرانية المحترقة (إم في فيربينا) بعد هجوم صاروخي حوثي، قبل أيام قليلة، تخلى عنها وتم نقله لمنطقة آمنة.

ومنذ نوفمبر 2023 يشن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين أكتوبر الماضي.

المصدر: RT