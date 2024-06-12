هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تعرض سفينة تجارية لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن سفينة تجارية وجهت نداء استغاثة اليوم الأربعاء بعد تعرضها لـ"هجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن".

وقالت الهيئة في بيان إن "السفينة أصيبت على بعد حوالي 66 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة".

وأشارت إلى أن "مؤخرة السفينة اصطدمت بمركب صغير طوله (7-5 أمتار أبيض اللون) من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضافت أن "السلطات تحقق بالحادثة"، ونصحت السفن "بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، الذي يتزامن مع حملة يشنها الحوثيون ضد سفن يعتقد أنها مرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.

UKMTO WARNING INCIDENT 083 ATTACK UPDATE 001



UKMTO has received a report of an incident 66NM southwest of Al Hudaydah, Yemen.

The Vessel was hit on the stern by a small craft. https://t.co/fX3hWupPWO#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/5RaxdWvkT8 — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) June 12, 2024

ومنذ نوفمبر، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين أكتوبر الماضي.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12 % من التجارة العالمية.

ولمحاولة ردعهم، تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير.

المصدر: RT+أ ف ب