شركة "أمبري" للأمن البحري: سفينة تجارية تبلغ عن استهدافها بـ3 صواريخ جنوب غربي الحديدة

أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري عن تضرر سفينة تجارية جراء استهدافها بثلاثة صواريخ قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن، مشيرة إلى أن المياه بدأت تتسرب إلى هيكلها.

وقالت "أمبري" في مذكرة إن "سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لاستهداف بثلاثة صواريخ على مسافة نحو 54 ميلا بحريا إلى جنوب غرب الحديدة".

وأضافت أن السفينة أصدرت نداء استغاثة جاء فيه أنها "تعرضت لأضرار في عنبر الشحن وكانت تتسرب إليها المياه".

المصدر: "أ ف ب"