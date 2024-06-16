مصر تفرج عن بضائع من الجمارك بقيمة 17 مليار دولار

كشف وزير المالية المصري محمد معيط عن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها جمركيا منذ أول أبريل الماضي وحتى الآن إذ بلغت 17 مليار دولار.

وأكد الوزير المصري في بيان صحفي أن "ذلك يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق".

وأشار إلى أن "الوزارة مستمرة في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، في إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان".

وأضاف: "هناك تنسيق دائما بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج".

من جهته، قال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، في البيان نفسه، إن "الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرا في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها إلى الأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج".

وأوضح: "نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالصادر، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع".

المصدر: "المصري اليوم"