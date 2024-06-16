 
مباشر

لاعب ريال مدريد ينقذ زوجين من الغرق في المالديف (فيديو)

الرياضة

لاعب ريال مدريد ينقذ زوجين من الغرق في المالديف (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xqzw

كشفت صحيفة "ماركا" الرياضية، أن سيرجيو أريباس لاعب ريال مدريد الإسباني السابق وألميريا الحالي، أنقذ شخصا وزوجته من الغرق أثناء قضاء إجازته في جزر المالديف.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن أريباس كان في حمام السباحة في غرفته عندما لاحظ وجود زوجين يكافحان من أجل البقاء على قيد الحياة أثناء الغطس.

ودون تردد، قفز أريباس في الماء لمساعدة الزوجين حسبما ذكرت "ماركا".

ووفقا للتقرير، فقد انجرف الزوجان بعيدا جدا عن الشاطئ وكانا يكافحان من أجل إبقاء رأسيهما فوق الماء، ووصل إليهما أريباس وساعدهما على العودة إلى الشاطئ، حيث استقبلتهم مجموعة من الأشخاص الذين هرعوا لمساعدتهم أيضا.

ويبلغ أريباس 22 عاما وهو خريج أكاديمية ريال مدريد، لكنه فضل في العام الماضي الرحيل عن النادي الملكي والانضمام لنادي ألميريا من أجل الحصول على فرصة اللعب لعدد أكبر من الدقائق.

وشارك اللاعب الشاب مع ألميريا في 34 مباراة في الدوري الإسباني في الموسم المنصرم، سجل خلالها تسعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة.

المصدر: "ماركا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يتقدم بمبادرة لـ"طي صفحة المأساة الأوكرانية"