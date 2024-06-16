لاعب ريال مدريد ينقذ زوجين من الغرق في المالديف (فيديو)

كشفت صحيفة "ماركا" الرياضية، أن سيرجيو أريباس لاعب ريال مدريد الإسباني السابق وألميريا الحالي، أنقذ شخصا وزوجته من الغرق أثناء قضاء إجازته في جزر المالديف.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن أريباس كان في حمام السباحة في غرفته عندما لاحظ وجود زوجين يكافحان من أجل البقاء على قيد الحياة أثناء الغطس.

Eski Real Madrid genç takım oyuncusu Sergio Arribas, Maldivler'de tatil yaparken akıntıya kapılan ve boğulma tehlikesi geçiren bir çifti kurtardı. pic.twitter.com/jSUj5n4B1h — 🎙 Muhbir (@ajans_muhbir) June 16, 2024

ودون تردد، قفز أريباس في الماء لمساعدة الزوجين حسبما ذكرت "ماركا".

😳 ¡Sergio Arribas salva a una pareja de ahogarse en las Maldivas!



🏊🏼‍♂️ Se lanzó a por ellos cuando escuchó los gritos de socorro



📹 @ajans_muhbir



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/Z7Gi9PjFIZ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 16, 2024

ووفقا للتقرير، فقد انجرف الزوجان بعيدا جدا عن الشاطئ وكانا يكافحان من أجل إبقاء رأسيهما فوق الماء، ووصل إليهما أريباس وساعدهما على العودة إلى الشاطئ، حيث استقبلتهم مجموعة من الأشخاص الذين هرعوا لمساعدتهم أيضا.

ويبلغ أريباس 22 عاما وهو خريج أكاديمية ريال مدريد، لكنه فضل في العام الماضي الرحيل عن النادي الملكي والانضمام لنادي ألميريا من أجل الحصول على فرصة اللعب لعدد أكبر من الدقائق.

وشارك اللاعب الشاب مع ألميريا في 34 مباراة في الدوري الإسباني في الموسم المنصرم، سجل خلالها تسعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة.

المصدر: "ماركا"