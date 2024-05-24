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"بغض النظر عن الديانة والأفكار".. أردوغان يطرح رؤيته لمصير النظام الدولي الحالي

أخبار العالم

Globallookpress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من يقودون العالم بمقتل الأبرياء مؤكدا أن إرادة التغيير تحتاج إلى استبدال النظام الدولي الحالي ولذلك "يجب أن نتساعد لتحقيق هذا الهدف".

وقال أردوغان في كلمة خلال أحد المؤتمرات الاقتصادية في اسطنبول: "في غزة 35 ألف فلسطيني بريء قتلوا ظلما وإراقة الدماء والمآسي، مستمرة في غزة، والسودان، واليمن وسوريا".

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ولفت إلى أن "جرائم القتل الجماعي" التي ارتكبتها إسرائيل في غزة كشفت أمام أعين الإنسانية جمعاء، منذ نحو 8 أشهر، عن "عجز النظام العالمي" واهتزت الثقة في المؤسسات القائمة .

وأضاف:" أيا كانت الديانة والأفكار والمبادئ لابد من إقامة نظام عالمي أكثر عدلا، فنحن أمام نظام عالمي غير عادل، يطبّق عدالة (الذئب والغنم)  والنظام الرأسمالي يساعد على الاستغلال، ويشد على يد الظالم، ويزيد الغني غنىً، والفقير فقراً، ولا بد من إعادة تشكيل النظام العالمي بكل عناصره وفقا لحقائق اليوم".

وقال: "لا يوجد حاليا آلية مؤسساتية في العالم يمكنها حماية المظلومين وإيقاف الظالمين ولجم الظلم".

وتابع أردوغان: "تركيا التي تتولى مهمة الجسر التجاري والبشري بين الشرق والغرب عبر التاريخ بدأت لعب نفس الدور بين الأسواق المالية ولتفاوت بحجم الثروات وصل أعلى مستوياته حاليا، فالفئة الأغنى التي تشكل 1 % من سكان الأرض تمتلك نحو نصف ثروة العالم".

المصدر: RT

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