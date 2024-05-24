البطاقة الوردية تدخل ملاعب كرة القدم.. متى وكيف يمكن استخدامها؟

وافق اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم على استخدام البطاقة الوردية لأول مرة في بطولة "كوبا أمريكا" التي ستستضيفها الولايات المتحدة من 20 يونيو إلى 14 يوليو 2024 بمشاركة 16 منتخبا.

وستكون البطاقة الوردية جزءا من نظام يمكن أن يمنح الفريق تبديلا إضافيا في المباريات، وقال اتحاد أمركا الجنوبية لكرة القدم"كونميبول" إنه من الممكن منح التبديل السادس في حالة الاشتباه بوجود إصابات في الرأس وارتجاج في المخ.

وجاء في بيان لـ"كونميبول": "أعلنت إدارة المسابقات والعمليات في كونميبول أنه إلى جانب التغييرات الخمسة لكل فريق المسموح بها بموجب اللوائح، ستتم إضافة تبديل سادس محتمل لرعاية صحة لاعبي كرة القدم.. هذا تبديل إضافي في حالة الاشتباه في إصابة الرأس وارتجاج".

A new PINK card is coming to football 📔



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وينص البروتوكول على أنه "إذا تم إجراء تبديل منتظم في نفس الوقت الذي يتم فيه تبديل الارتجاج، فسيتم خصم فرصة الاستبدال. عندما يستخدم الفريق جميع فرص التبديل العادية، لا يجوز له استخدام تبديل الارتجاج لإجراء استبدال منتظم".

وتتطلب القاعدة إخطار الحكم أو الحكم الرابع، الذي يقوم بالتلويح بالبطاقة الوردية كجزء من النظام.

وتأتي خطوة الـ"كونميبول" في ظل مواجهة الهيئات الإدارية لكرة القدم ضغوطا متزايدة لتعزيز القواعد المتعلقة بإصابات الرأس والارتجاجات.

كيفية استخدام البطاقة الوردية في كرة القدم:

المادة 96: الاستبدال في حالة الاشتباه بإصابة في الرأس والارتجاج.

أولا: يجوز إجراء تبديل واحد لكل فريق في كل مباراة في حالة الاشتباه بإصابة بصدمة وارتجاج في المخ، بشكل مستقل عن التبديلات الخمسة (خمسة) المذكورة في هذه اللائحة في المادة السابقة (في حالة التمديد، ستة تبديلات). يمكن إجراء التبديلات بسبب الارتجاج بغض النظر عن عدد التبديلات التي تم إجراؤها حتى لحظة حدوثها.

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ثانيا: إذا قرر الفريق إجراء التبديل بسبب الارتجاج، فسيتم إبلاغ الحكم الرئيسي أو الحكم الرابع. سيتم استخدام بطاقة وردية اللون في هذا الاستبدال، تختلف عن البطاقات البديلة الأخرى.

ثالثا: ومع ذلك، إذا تم إجراء تبديل عادي في نفس الوقت الذي يتم فيه تبديل الارتجاج، فسيتم خصم فرصة تبديل واحدة. عندما يستخدم الفريق جميع فرص التبديل العادية، لا يجوز له استخدام تبديل الارتجاج لإجراء تبديل منتظم.

رابعا: عند استخدام تبديل ارتجاج، ستكون لدى الفريق المنافس تلقائيا إمكانية إجراء تبديل إضافي. سيبلغ الحكم الرئيسي أو الحكم الرابع الفريق المنافس أنه، من تلك اللحظة فصاعدا، لديهم خيار استخدام فرصة تبديل إضافية، والتي يمكن إجراؤها في وقت واحد أو بعد التبديل بسبب ارتجاج دماغي قام به الفريق المنافس. لا يمكن استخدام هذه الفرصة الإضافية إلا لإجراء تبديل إضافي، وليس للتبديلات المنتظمة.

اللاعب الذي يعاني من ارتجاج في المخ أو يشتبه في إصابته به لن يتمكن من العودة إلى المباراة أو المشاركة في ركلات الترجيح، وكلما أمكن ذلك، سيتم اصطحابه إلى غرفة خلع الملابس أو المركز الطبي.

المصدر: وكالات