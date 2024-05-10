نيمار في مهب الريح.. مفاجآت في قائمة البرازيل لخوض بطولة "كوبا أمريكا 2024".. فيديو

أعلن المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، دوريفال جونيور، اليوم الجمعة، التشكيلة الرسمية "للسيليساو" لخوض غمار بطولة "كوبا أمريكا 2024"، والتي شهدت مفاجآت كبيرة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة "كوبا أمريكا 2024"، خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 14 يوليو 2024، وفي المباراتين التجريبيتين أمام المكسيك وأمريكا قبل انطلاقها.

واستبعد دوريفال جونيور، قائد "السيليساو" نيمار جونيور، لاعب نادي الهلال السعودي، عن تشكيلته الرسمية لبطولة "كوبا أمريكا 2024"، إضافة إلى زميله في الفريق المدافع رينان لودي.

كما خلت القائمة الجديدة من عدد كبير من الأسماء التي كانت في التشكيلة السابقة، أبرزهم غابريال جيسوس (أرسنال)، وكاسيميرو (مانشستر يونايتد)، وجولينتون (نيوكاسل)، ورافائيل فيغا (بالميراس)، وكارلوس أوغستو (إنتر ميلان)، وبريمير (يوفنتوس)، وإيمرسون رويال (توتنهام).

وعلَل المدرب البرازيلي الأمر خلال مؤتمره الصحفي، بأن القرار فني بحت، مشيرا إلى أنهم يحاولون تقييم جميع اللاعبين النشطين، بقوله: "بالنسبة لنا، لا يهم العمر أو النادي، كل ما يهم هو لحظة كل لاعب، والحالة التي وصل إليها، والمستوى الذي يمكنه تقديمه.

وتعرض نيمار، الذي شارك في 128 مباراة بقميص "السيليساو" وسجل 79 هدفا، لإصابة بالغة في مباراته الأخيرة أمام الأوروغواي ضمن تصفيات مونديال 2026، في 18 أكتوبر، والتي أبعدته عن الملاعب، بينما جرى استبعاد لودي على الرغم من ضمِه إلى القائمة الأولية في آخر معسكر لمنتخب " راقصي السامبا"، فبراير، لمواجهة إسبانيا وإنجلترا وديا.

وجاءت قائمة البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، إيدرسون (مانشستر سيتي)، بينتو (أتلتيكو باراناينسي)

خط الدفاع: دانيلو (يوفنتوس)، ديف يان كوتو (جيرونا)، جيلهيرمي أرانا (أتلتيكو منيرو)، ويندل (بورتو)، بيرالدو (باريس سان جيرمان)، إيدير ميليتاو (ريال مدريد)، غابرييل ماجالهايس (أرسنال)، وماركينيوس (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: أندرياس بيريرا (فولهام)، جواو جوميز (وولفرهامبتون)، برونو جيمارايش (نيوكاسل)، دوغلاس لويز (أستون فيلا)، ولوكاس باكيتا (وست هام).

خط الهجوم: إندريك (بالميراس)، إيفانيلسون (بورتو)، رودريغو (ريال مدريد)، غابرييل مارتينيلي (أرسنال)، رافينيا (برشلونة)، سافينيو (جيرونا)، وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

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المصدر: وكالات