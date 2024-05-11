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تحت أنظار نيمار وعائلته.. الهلال بطل للدوري السعودي للمرة الـ19 (فيديو)

الرياضة

تحت أنظار نيمار وعائلته.. الهلال بطل للدوري السعودي للمرة الـ19 (فيديو)
@Alhilal_FC
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احتفل النجم البرازيلي نيمار بتتويج فريقه الهلال بلقب دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بفوزه على الحزم (4-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة 31 للدوري.

وتابع نيمار مع عائلته المباراة من مدرجات ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بالعاصمة الرياض، قبل أن ينزل إلى أرضية الملعب للاحتفال مع زملائه باللقب.

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ولم يشارك نيمار في أي مباراة مع الهلال منذ فترة طويله، بسبب تعرض لإصابة بالغة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره الأوروغواياني، في 18 أكتوبر الماضي، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

المصدر: RT 

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