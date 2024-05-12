"العداد ماشي".. الوليد بن طلال يعلق على تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي

هنأ رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال نادي الهلال بتتويجه بلقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، للمرة الـ19 في تاريخ المسابقة.

وحسم نادي الهلال لقب بطل الدوري للموسم الحالي لصالحه مبكرا، بعد فوزه على ضيفه الحزم (4-1) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري، ليرفع رصيده إلى 89 نقطة، ويبتعد في الصدارة بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر، قبل 3 جولات من الختام.

وقال الوليد بن طلال عبر حسابه على منصة "إكس"، مهنئا نادي الهلال وأنصاره: "نبارك لإدارة ولاعبـي وجمهـور نادي الهلال العظيم فوزه بكأس الدوري بدون أي خسارة إلى الآن.

نبــارك لإدارة ولاعبـي وجمهـور نـادي ⁦@Alhilal_FC⁩ العظيم فوزه بكأس الدوري بدون اي خسارة إلى الآن:



١- كأس موسـم الريـاض🏆

٢- كأس السوبر السعودي🏆

٣- كأس الدوري السعودي🏆



(والـعـــداد مــاشـي💙⚽🏆) https://t.co/sR04wUshVY — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 11, 2024

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١- كأس موسـم الريـاض

٢- كأس السوبر السعودي

٣- كأس الدوري السعودي

(والعداد ماشي)".

ويعرف عن الوليد بن طلال بأنّه أحد أكبر داعمي الهلال، إذ سبق وأن قدّم عددا من المكافآت المالية للفريق، فيما يعتبر النادي الأكثر فوزا بلقب الدوري السعودي، ثمّ يليه اتحاد جدة والنصر بواقع 9 مرات.

المصدر: "@Alwaleed_Talal"