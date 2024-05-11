الهلال يتوج بلقب بطل الدوري السعودي.. ويحرج رونالدو (فيديو)

حسم نادي الهلال لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، لصالحه مبكرا بفوزه على ضيفه الحزم (4-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري.

وأحرز المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفين لأصحاب الأرض، الأول والثالث في الدقيقتين (15 من ركلة جزاء، و45)، بينما جاء الهدف الثالث بـ"نيران صديقة" سجله السعودي أحمد الجواد في الدقيقة 39 خطأ في مرماه.

واختتم اللاعب الصربي الآخر سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش رباعية "الزعيم" في الوقت الضائع من زمن الشوط الأول.

بينما سجل المهاجم فايز سليماني من جزر القمر، هدف نادي الحزم الوحيد عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للثاء، الذي جرى على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بالعاصمة الرياض.

وحقق نادي الهلال بذلك انتصاره الـ24 على التوالي، ليرفع رصيده إلى 89 نقطة، ليضمن فوزه باللقب مبكرا، حيث ابتعد في صدارة الدوري بفارق 12 نقطة عن ملاحقه المباشر نادي النصر.

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هذا الثنائي الصربي ساهم في 52 هدف من أهداف الهلال في الدوري السعودي هذا الموسم.



رقم مجنون، تأثير خيالي من ميتروفيتش & سافيتش 🇷🇸😨

pic.twitter.com/Kn2LiGklEC — عمرو (@bt3) May 11, 2024

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وتوج نادي الهلال باللقب للمرة الـ19 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، معزز رقمه القياس بفارق 10 ألقاب عن أقرب ملاحقيه فريق اتحاد جدة والنصر، ومن ثم نادي الشباب برصيد 6 ألقاب.

في المقابل، توقف رصيد نادي الحزم عند 20 نقطة، وقبع في قاع الدوري.

المصدر: RT