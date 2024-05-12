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شاهد.. هدف "غريب" لصالح نادي الهلال بـ"نيران صديقة"

الرياضة

شاهد.. هدف
@Alhilal_EN
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شهد لقاء نادي الهلال وضيفه الحزم (4-0) الذي جمعهما يوم أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، تسجيل هدف غريب لصالح أصحاب الأرض.

وجاء الهدف الثالث لأصحاب الأرض بـ"نيران صديقة" سجله لاعب نادي الحزم، أحمد الجويد، خطأ في مرماه بتسديدة من خارج منقطة الجزاء عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بالعاصمة الرياض.

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وحقق نادي الهلال بذلك انتصاره الـ24 على التوالي، ليرفع رصيده إلى 89 نقطة، ويحسم لقب الدوري لصالحه مبكرا، حيث ابتعد في الصدارة بفارق 12 نقطة عن ملاحقه المباشر نادي النصر.

وحصد نادي الهلال اللقب للمرة الـ19 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، معزز رقمه القياسي بفارق 10 ألقاب عن أقرب ملاحقيه فريق اتحاد جدة والنصر، ومن ثم نادي الشباب برصيد 6 ألقاب.

المصدر: RT 

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