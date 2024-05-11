بعد "واقعة" البليهي.. هل سيضطر رونالدو للوقوف في الممر الشرفي أمام الهلال؟

يمنّي نادي الهلال النفس بحسم لقب دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين لصالحه اليوم السبت، حيث سيواجه ضيفه الحزم ضمن بمنافسات الجولة 31 من الدوري.

ويتصدر نادي الهلال "الزعيم" ترتيب جدول الدوري برصيد 86 نقطة، ويحتاج إلى التعادل فقط من أجل ضمان التتويج باللقب رسميا للمرة 19 في تاريخه، بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية.

ولم يتعرض الهلال لأي هزيمة في دوري المحترفين حتى هذه اللحظة، محققا الفوز في 28 مباراة مقابل تعادلين، وهو الموسم الذي شهد أفضل معدل من حيث النقاط لفريق خلال موسم واحد من المسابقة.

وحال حسم اللقب أمام الحزم، فإن الهلال سيخوض "ديربي" الرياض ضد جاره اللدود النصر مساء الجمعة المقبل الجاري، كبطل للمسابقة، وهو ما يستوجب القيام بممر شرفي لتحية الأبطال على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول هذا الأمر، حيث إن النصر سيكون أمام موقف صعب، خصوصا أن "الديربي" على أرضه ووسط جماهيره، بالإضافة إلى أنه كان المنافس الأول للهلال على مدار الموسم الحالي.

كذلك، من الممكن أن يمتنع بعض اللاعبين عن حضور الممر الشرفي، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي انفجر غاضبا عقب خسارة "العالمي" أمام الهلال في نهائي كأس موسم الرياض (0-2) خلال فبراير الماضي.

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وظهر رونالدو غاضبا أمام عدسات المصورين أثناء قيام لاعبي الهلال بممر شرفي لنجوم النصر، وهو أمر قد لا يناسب النجم البرتغالي الذي اعتاد دائما على تحقيق الألقاب والصعود لمنصات التتويج.

وحال رفض النصر، القيام بالممر الشرفي، فإنه سيتعرض لانتقادات حادة متعلقة بعدم تطبيق الروح الرياضية وتقبل الهزيمة، وهو ما يضع "العالمي" في أزمة قوية.

المصدر: وسائل إعلام