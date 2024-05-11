بعد الهزيمة الساحقة.. رومارينيو يودع جماهير اتحاد جدة السعودي بكلمات مؤثرة (فيديو)

أعلن البرازيلي رومارينيو لاعب نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم أنه سيرحل عن الفريق مع نهاية منافسات الموسم الجاري (2023-2024)، بعد قرابة 6 أعوام قضاها مع "النمور".

وقال رومارينيو، الذي سينتهي عقده مع نادي اتحاد جدة، في تصريحات لقناة "SSC" السعودية: "مباراة الاتفاق هي الأخيرة لي على ملعب الجوهرة المشعّة، خاصة وأنني سأرحل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري بصورة رسمية".

وأعرب رومارينيو عن حزنه الشيديد، بعد خسارة "العميد" أمام الاتفاق بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري "روشن" السعودي.

#محمد_البركاتي | لأول مرة في تاريخ الاتحاد في دوري المحترفين يستقبل 4 أهداف في شوط واحد، وأخطاء اللاعبين تتكرر#الديوانيه#الرياضية_السعوديةpic.twitter.com/LSGsxIeQal — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 10, 2024

وقال: "بالطبع الخسارة شيء محبط، محزن بالنسبة لنا وللجماهير أيضا، لكل من يلعب في نادي الاتحاد ويحب النادي، لكننا نعاني من الإصابات والتي تسببت في غياب بعض اللاعبين، ليس بعذر، لكن الوضع كان صعبا جدا، خسرنا لاعبينا في مباريات كثيرة هذا الموسم، أشكر جماهير الاتحاد لم ننه الموسم بالطريقة التي يرغبون بها".

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وحرص رومارينيو على توجيه رسالة لمشجعي الفريق، إذ قال: "أشكر الجمهور على الحب والدعم طوال هذا الوقت، أنا عشت كل شيء في نادي الاتحاد، اللحظات السعيدة واللحظات السيئة، استفدت من هذه الخبرة التي اكتسبتها، وأنا ممتن وشاكر لجماهير الاتحاد بما أن هذه المباراة الأخيرة لي في ملعبنا (الجوهرة المشعة)".

وتابع البرازيلي، قائلا: "سعيد جدا بالفترة التي قضيتها في نادي الاتحاد، هذا الموسم لم يكن كما نريده، كنا دون المستوى بشكل كبير، الجمهور سيبقى في قلبي دائما".

وعن أجمل اللحظات التي عاشها مع فريق "النمور"، قال رومارينو، البالغ من العمر 33 عاما: "كنا نقاتل للهروب من مراكز الهبوط في السنوات الأولى لي مع النادي، وبعد هذه الفترة نجحنا في تحقيق لقب الدوري السعودي وكأس السوبر (الموسم الماضي)، هذه اللحظات لن أنساها أبدا وستبقى في قلبي للأبد".

المصدر: وسائل إعلام