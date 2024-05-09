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رونالدو يقوم بحركة "مشينة" أمام جمهور الأخدود (فيديو)

الرياضة

رونالدو يقوم بحركة
@AlNassrFC
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أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، الجدل مجددا بحركة مكررة، خلال مباراة مضيفه الأخدود، مساء أمس الخميس، ضمن الجولة 31 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وأحرز رونالدو هدف التقدم الثاني عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي انتهى بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

والتقطت عدسات المصورين احتفال رونالدو بالهدف مع زملائه بطريقة غير لائقة، سبق وأن قام بها خلال عدة مناسبات، ويرى البعض بأنها حركة مشينة ولا أخلاقية، بينما يرى آخرون بأنها حركة تدل على القوة بهدف تحفيز زملائه.

وسبق أن قام النجم البرتغالي بنفس هذه الحركة أمام جماهير الشباب، التي قامت باستفزازه بعد "ديربي" الجولة 21، الذي انتهى بفوز "العالمي" بثلاثة أهداف مقابل هدفين أيضا.

وتمت معاقبة رونالدو وقتها بالإيقاف لمدة مباراة واحدة وتغريمه ماليا، قبل أن يعود لتكرار الأمر مرة أخرى.

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يذكر أن النجم المخضرم كريستيانو رونالدو رفع رصيده إلى 33 هدفا، معززا تربعه على عرش الهدافين، متفوقا على الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال بفارق 9 أهداف.

المصدر: وسائل إعلام 

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