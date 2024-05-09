رونالدو يقوم بحركة "مشينة" أمام جمهور الأخدود (فيديو)

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، الجدل مجددا بحركة مكررة، خلال مباراة مضيفه الأخدود، مساء أمس الخميس، ضمن الجولة 31 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وأحرز رونالدو هدف التقدم الثاني عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي انتهى بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

والتقطت عدسات المصورين احتفال رونالدو بالهدف مع زملائه بطريقة غير لائقة، سبق وأن قام بها خلال عدة مناسبات، ويرى البعض بأنها حركة مشينة ولا أخلاقية، بينما يرى آخرون بأنها حركة تدل على القوة بهدف تحفيز زملائه.

وسبق أن قام النجم البرتغالي بنفس هذه الحركة أمام جماهير الشباب، التي قامت باستفزازه بعد "ديربي" الجولة 21، الذي انتهى بفوز "العالمي" بثلاثة أهداف مقابل هدفين أيضا.

#حركه_غير_اخلاقيه_من_رونالدو



هذي من الناقل الرسمي ماهي كاميرة جوال وفيها فبركه هذي قذاره عيني عينك ما احترم العوايل المتواجدين بالملعب ويسوي حركات غير اخلاقيه pic.twitter.com/X8mM56uB73 — محمد الحميداني (@mm7md_8) May 9, 2024

#الاخدود_النصر

الإخوة الأعزاء في #لجنة_الانضباط_والأخلاق

الشارع الرياضي مازال ينتظر منكم

قرار عقوبة لاعب #النصر رونالدو

بعد حركة غير أخلاقية و "مشينة"

امام الجماهير

يمكن تدل على القوه مادري ياليت يعلمونا النصراويه وش تدل

الموس على كل الروس@Bandaraalhttps://t.co/LWdw7IjZxvpic.twitter.com/3OODRoyv8j — NASSER الزعيم العالمي (@NSSSor_) May 9, 2024

وتمت معاقبة رونالدو وقتها بالإيقاف لمدة مباراة واحدة وتغريمه ماليا، قبل أن يعود لتكرار الأمر مرة أخرى.

حركه قذره من رونالدو ومن الناقل الرسمي 😨!

هل هي تعني القوه أم ماذا ؟؟؟

لكن خلونا نشوف اللي أشغلونا بلقطة مالكوم

المشابهة للقطة رونالدو وش بيكون ردهم ؟

#النصر_الاخدودpic.twitter.com/QMNf2kN6uq — فـهـد الاستثنائي 67 🥈 (@QLM) May 9, 2024

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يذكر أن النجم المخضرم كريستيانو رونالدو رفع رصيده إلى 33 هدفا، معززا تربعه على عرش الهدافين، متفوقا على الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال بفارق 9 أهداف.

المصدر: وسائل إعلام