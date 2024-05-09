جورجينا تروي تفاصيل حياتها اليومية في السعودية

عبرت جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، عن إعجابها بالثقافة السعودية خلال لقاء حصري مع مجلة "هي"، وتحدثت فيه عن تفاصيل حياتها اليومية بالمملكة.

وستكون جورجينا رودريغيز، أيقونة الموضة العالمية، موضوع الغلاف لعدد المجلة الصادر في مايو الحالي، بعنوان "جورجينا العربية"، حيث روت تفاصيل جديدة عنها للمرة الأولى منذ انتقالها إلى السعودية قبل عام ونصف العام للعيش برفقة عائلتها، كما روت قصصا شيّقة عن نشأتها.

كالخيل العربي، شامخة وشجاعة وقوية وفخورة تقف.​#جورجينا_رودريغيز نجمة غلاف #عدد_مايو!​

من بين بلدان العالم، باتت الرياض منزلها، وأهلها، وحياتها وروتينها. تقدّر الثقافة السعودية وتغوص في تفاصيلها: "في المملكة العربية السعودية أتماشى مع الأسلوب والثقافة المحلّيين وأمزجهما بإطلالتي… pic.twitter.com/SCsYmYb5Qt — مجلة هي (@hiamag) May 8, 2024

عارضة الأزياء والشخصية المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي ومنتجة البرنامج الواقعي الذي يعالج حياتها، "جورجينا رودريغيز" هي شريكة حياة "كريستيانو رونالدو" صاحب الموهبة الرياضية التاريخية، والذي تربي معه أطفالهما الخمسة: "كريستيانو جونيور"، والتوأم "إيفا ماريا" و"ماتيو"، و"ألانا مارتينا"، و"بيلا إزميرالدا". رافقته في محطات مسيرته المهنية وتغيراتها، وانضمّت إليه مع عائلتهما الجميلة في المملكة العربية السعودية للعيش في مدينة الرياض، بعد أن أصبح "رونالدو" لاعب نادي "النصر" لكرة القدم ضمن دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

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وتحدثت عن تجربة الانتقال للعيش في السعودية، واصفة إياها بالرائعة. "لقد استقبلونا واحتضنونا بترحيب حار. استطعنا التأقلم بشكل جميل مع الثقافة الجديدة، ويسعدنا عيش هذا الفصل الجديد من حياتنا العائلية، حيث نمضي بالفعل أروع الأوقات في اكتشاف هذا البلد الرائع".

أما الروتين العائلي اليومي، فيبقى عادة هو نفسه أينما كانت العائلة تمكث، وقالت عن مراحل اليوم النموذجي من حياتها في الرياض: "نتناول وجبة الفطور كلنا معا، ونستعدّ لليوم الجديد، ونأخذ الأطفال إلى المدرسة، وأذهب إلى النادي الرياضي، لأنني أحب ممارسة الرياضة يوميا، وبعد ذلك أرتب المنزل قليلا، ونتناول طعام الغداء معا، قبل أن أنظم أنشطة الأولاد بعد المدرسة، كما قد نذهب أحيانا للتسوق".

تحدثت جورجينا مجيبة على سؤال تناول ولعها بالأزياء والأناقة، عن مدى التأثير الذي طبعته الثقافة السعودية على أسلوبها الخاص، قائلة: "هنا في المملكة العربية السعودية، أستلهم الأزياء من الثقافة المحلية بأسلوبي الخاص. أعشق ارتداء العباءات، ولدي مجموعة رائعة من جميع أنحاء العالم، أرتديها في كثير من المناسبات والفعاليات، أحبّها فعلا!".

وعن النساء السعوديات اللواتي يطلبن الحديث معها والتصوّر معها، قالت: "أنا أحبهن جميعا، وسعيدة بهن وبمحبتهن لي، وفخورة بهن وبإنجازاتهن، ولا أستطيع أن أرفض لهن أي طلب، وأحب الرياض وأهلها، وأشعر بمحبتهم الصادقة لشريك حياتي وعائلتي ولي شخصيا، وهذا ما ألمسه في كل الأماكن والمواقف، وأتأكد منه أكثر مع مرور الأيام".

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قصة جورجينا مع كريستيانو رونالدو:

شابّة إسبانية ولدت في الأرجنتين، وانتقلت إلى إسبانيا، حيث ترعرعت في مقاطعة "هويسكا" القريبة من جبال البيرينيه والحدود الفرنسية، وقادها شغفها بعالم الأزياء إلى العاصمة مدريد. وكما يقال، "اصطفّت النجوم" ذات يوم.. فحصل بالصدفة لقاؤها الأول بلاعب كرة القدم البرتغالي النجم "كريستيانو رونالدو"، وبدأت حكاية حب أسرت قلوب الملايين حول العالم، من مشجّعي كرة القدم إلى عشاق الموضة والمهتمّين بأخبار المشاهير عموما، وأولئك الذين أحبوا تلك الشابّة منذ البداية، لجمالها، وتواضعها، وعفويتها، وصراحتها.

المصدر: "hiamag"