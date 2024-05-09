النصر يهزم الأخدود في ليلة توهج بروزوفيتش ورونالدو (فيديو)
خرج نادي النصر بفوز صعب من ملعب مضيفه الأخدود (3-2) في المباراة التي جمعتهما مسا اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
وتقدم نادي النصر بهدفين مبكرين في الشوط الأول، سجلهما كل من النجمين، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، عند الدقيقتين (7، 15) على الترتيب.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) May 9, 2024
النصر يتقدم، النصر يسجل الهدف الاول
هدف أول جميل عن طريق بروزوفيتش 💛
النصر 1-0 الأخدود
pic.twitter.com/MeU9DUJQWw
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) May 9, 2024
الأسطورة كريستيانو رونالدو يسجل هدف النصر الثاني 💛💛💛💛💛pic.twitter.com/7h4xaqcAO4
ورد فريق الأخدود بهدفين أيضا، عبر كل من اللاعبين، السعودي حسن جمال الحبيب، والنيجيري سافوار جودوين، في الدقيقتين (60، 70) على الترتيب.
وعاد المتألق مارسيلو بروزوفيتش واقتنص هدف الفوز لفريق "العالمي" عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على أرضية ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، بمدينة نجران.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) May 9, 2024
هدف الجولة من مارسيلو بروزوفيتش 😨😨😨😨💛💛💛💛💛 pic.twitter.com/JGS6WTyvju
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) May 9, 2024
الاحتفالية المعتادة هذه المرة في نجران !💛 pic.twitter.com/90UJW4MLBm
وحقق نادي النصر انتصاره الثامن على التوالي، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، مقلصا الفارق إلى 9 نقاط بينه وبين المتصدر الهلال، الذي يستضيف نادي الحزم، يوم السبت المقبل، في حال الفوز أو التعادل سيحسم لقب الدوري لصالحه مبكرا.
بينما يشغل نادي الأخدود المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 28 نقطة.
المصدر: RT