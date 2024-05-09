النصر يشد الرحال إلى نجران اليوم.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، مساء اليوم الخميس، مباراة فريق الأخدود وضيفه النصر، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسيطلق الحكم، فيصل البلوي، صافرة بداية هذه المواجهة في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي.

وسيبدأ السلوفاكي مارتن شيفيلا (48 عاما) المدير الفني لنادي الأخدود، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه "العالمي":

1- باولو

20- آل منصور

5- سولومون

4- الربيعي

27- عوض

77- الحبيب

6- المولد

11- كولادو

18- بيدروزا

21- محمد

99- غودوين.

بينما اختار البرتغالي لويس كاسترو (62 عاما)، المدير الفني لنادي النصر، بالتشكيلة الأساسية التالية أمام مضيفه الأخدود:

26- دافيد أوسبيا

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2- سلطان الغنام

5- عبد الله العمري

27- إيميريك لابورت

15- أليكس تيليس

17- عبد الله الخيبري

19- علي الحسن

77- مارسيلو بروزوفيتش

23- أيمن يحيى

10- ساديو ماني

7- كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود اليوم، عبر الرابط التالي: النصر ضيفا على الأخدود اليوم.. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة.

ويحتل النصر مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، برصيد 74 نقطة، متخلفا بفارق 12 نقطة عن المتصدر الهلال.

بينما يشغل نادي الأخدود المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 28 نقطة.

المصدر: RT