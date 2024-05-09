النصر ضيفا على الأخدود اليوم.. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

يحل نادي النصر ضيفا على فريق الأخدود، مساء اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الـ31 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسيدير الحكم، فيصل البلوي، مباراة نادي الأخدود وضيفه النصر، التي ستنطلق في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي، على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، بمدينة نجران.

🎬 | ليلـة من ليالـي #النصر الجميلة ✨

توجيهـاتُ قبـل المباراة 🗣️

سداسيــةٌ ممتعة 🤩

هاتريـك جديد للقائـد التاريخـي 🐐

ومسانـدةٌ رائعة 👏



هنا كواليس مبـاراة الأمـس 💛#النصر_الوحدة | #AlNassrAlWehdapic.twitter.com/AR3ezhBP7a — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 5, 2024

ويحتل النصر مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، برصيد 74 نقطة، متخلفا بفارق 12 نقطة عن المتصدر الهلال.

بينما يشغل نادي الأخدود المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 28 نقطة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز النصر على الأخدود بثلاثة أهداف من دون رد، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

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ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الأخدود اليوم:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي حسن، إيمرك لابورت، أليكيس تيليس

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله العمري

الهجوم: أيمن يحيى، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود اليوم:

يمكن متابعة مجريات هذه المباراة عبر عدد من الشاشات والقنوات العربية، وهي:

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قناة "SSC SPORT 1" المتاحة بجودة عالية HD

قناة "SSC SPORT 5" المتوفرة بجودة عالية HD

قناة "SSC SPORT 1"، بتقنية SD للبث الأرضي

كما يمكن متابعة المباراة عبر شبكة الإنترنت من خلال منصة شاهد "Shahid VIP".

المصدر: وسائل إعلام