تدخل التاريخ مع "جحش".. السعودية هتان السيف "تعاقب" المصرية ندى فهيم بضربة قاضية ساحقة (فيديو)

دخلت المقاتلة السعودية هتان السيف، تاريخ دوري المقاتلين المحترفين، يوم أمس الجمعة، في بطولة "PFL" بالعاصمة الرياض، والتي جرت لأول مرة في دولة عربية وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأسقطت هتان السيف منافستها المصرية ندى فهيم بالضربة القاضية بضربة في الرأس، خلال الجولة الثانية للنزال الاستعراضي، الذي جمعهما ضمن بطولة "PFL"، ونقلت المقاتلة المصرية على أثرها للمستشفى مباشرة.

وعاقبت المقاتلة السعودية بذلك ندى فهيم، على تصريحات أدلت بها قبل النزال، استهانت خلالها بهتان السيف، بقولها: "حاجة نادرة أن السعودية فيها أبطال بنات، هي لسه مقابلتش حد مصري، كل اللي بتقابلهم زيها من السعودية أو دولة أخرى، بعتبرها زي أي واحدة لعبت معها ويمكن أقل، الموضوع سهل".

ندى 🇪🇬: أول مره أقابل بنت سعوديه وبيكون الخصم سهل

هتان السيف 🇸🇦 : في 41 ثانية تكسب المباراة. pic.twitter.com/op5gqSX9Vj — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 11, 2024

وقالت هتان السيف في تصريح خاص لصحيفة "الشرق الأوسط" بعد المواجهة:" أنهيت النزال بالضربة القاضية، كنت أريد الاستمتاع أكثر في المواجهة ولكني فخوره بما حققته كأول مقاتلة سعودية تحقق هذا الإنجاز ولدي الكثير لأحققه في المستقبل".

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بينما نقلت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن المقاتلة السعودية، قولها: "الإصرار وحب اللعبة وراء مشاركتي في دوري المقاتلين".

وأضافت: "لاحق حلمك أينما كان، وبالطبع ستصل ليس فقط في رياضة الفنون القتالية وإنما في كل الهوايات والرياضات الأخرى".

وعن حملها دمية كبيرة خلال حديثها، قالت هتان السيف، البالغة من العمر 22 عاما: "هذا صديقي ألقبه بـ"جحش" يرافقني منذ عامين في كل الانتصارات والبطولات والرياضات التي شاركت فيها".

المصدر: وسائل إعلام