هتان السيف تعلق على استهانة منافستها المصرية بها وسر احتفالها المثير بعد الضربة القاضية (فيديو)

علقت المقاتلة السعودية هتان السيف على استهانة منافستها المصرية، ندى فهيم، بها قبل النزال الذي جمعهما مساء الجمعة الماضي، وفوزها عليها بالضربة القاضية، وسر احتفالها المثير.

وقالت هتان السيف (22 عاما) خلال لقاء لها مع برنامج "الراصد": "كان هناك استهانة بسيطة من قبل اللاعبة المنافسة، لكن ما أحب الرد بالكلام، لأن وعدنا في الحلبة وليس بالكلام".

فيديو | البطلة "هتان السيف" تتحدث عن النزال الذي جمعها باللاعبة "ندى فهيم" وتقول: وعدنا بالحلبة وليس بالكلام.. وهزمتها بالضربة القاضية وهذه قصة حركة "السيف" في نهاية النزال#الراصدpic.twitter.com/31QPA2C6vS — الراصد (@alraasd) May 12, 2024

وتابعت: "في الجولة الثانية فزت بالضربة القاضية خلال 40 ثانية فقط"، لافتة إلى أنها "كانت تركز مع المدرب ووجهها لتسديد ركلة إلى فوق، لأنه كان من الواضح علامات التعب على المنافسة وأنزلت يديها، وبالتالي كان وجهها واضحا، ووجهني الكابتن لتسديد هذه الضربة وحسمت النزال".

وأشارت إلى أن هذه الضربة تؤثر على الفك وأي ضربة خفيفة يمكن أن تسبب الإغماء.

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وحول احتفالها بحركة السيف، قالت: "لأن اسمي هتان السيف، كما أن السيف رمز للسعودية، واستخدمت هذه الحركة حتى تعبر عني وعن علم المملكة".

وأضافت: "حققت الكثير من البطولات في أوقات سابقة، منها الميدالية الذهبية في بطولة العالم للملاكمة التايلاندية، والميدالية الذهبية في بطولة الألعاب العالمية القتالية في الرياض، وأفضل ملاكمة في المملكة عامين على التوالي، وغيرها".

المصدر: وسائل إعلام