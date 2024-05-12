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مقاتل أمريكي يكتسح "الوحش" الكوبي ديسبين! (فيديو)

الرياضة

مقاتل أمريكي يكتسح
Legion-Media
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ألحق المقاتل الأمريكي والدو كورتيسأكوستا الهزيمة الأولى بمتحديه الكوبي العملاق روبيليس ديسبين في النزال الذي جمعهما فجر السبت، ضمن بطولة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA.

ونجح المقاتل الأمريكي في إسقاط خصمه الكوبي العملاق، البالغ طوله مترين، على أرض الحلبة خلال كل جولة من الجولات الثلاثة وفرض سيطرته حتى نهاياتها، في النزال الذي جمعهما في مجمع "Enterprise Center" بمدينة "سانت لويسبولاية ميسوري الأمريكية، ضمن بطولة "UFC on ESPN 56".

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حقق والدو كورتيس-أكوستا (32 عاما) بذلك انتصاره الخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.

بينما تجرع روبيليس ديسبين (35 عاما) مرارة الهزيمة الأولى بعد 5 انتصارات متتالية في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

المصدر: RT

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