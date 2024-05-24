بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا بناء على الاتفاقات السابقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا، لكن من الممكن العودة إليها على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المباحثات الروسية البيلاروسية: "بالنسبة لعملية التفاوض (مع أوكرانيا)، تحدثت عن هذا الأمر مرات عديدة، وأود من هنا في مينسك التأكيد مرة أخرى أن روسيا لم يسبق لها أن رفضت هذه المفاوضات".

وأكد أن روسيا تؤيد المفاوضات بشأن أوكرانيا ولم تمنع أي أحد من إجرائها، وقال بوتين: "لم نمنع أحدا (من التفاوض)، نحن نؤيد التفاوض".

وشدد بوتين على أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف على أساس المنطق السليم مشيرا إلى أنه "بالطبع، نحن ندرك أن شرعية رئيس الدولة الحالي قد انتهت".

وأضاف: "سنحتاج بالطبع إلى ذلك إذا تعلق الأمر بالمفاوضات - وأنا أنطلق من حقيقة أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف، ليس بواسطة الإنذارات النهائية، ولكن بمساعدة المنطق السليم ويجب أن تستند إلى المنطق السليم. ولكن إذا وصل الأمر إلى ذلك، فنحن بالطبع بحاجة إلى فهم مع من يمكنها ويجب عليها التعامل (عند توقيع الوثائق)".

جدير بالذكر أن فترة ولاية زيلينسكي قد انتهت في 20 مايو الجاري. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد. وعلق زيلينسكي على ذلك بالقول إن الانتخابات الآن "في غير وقتها".

المصدر: RT