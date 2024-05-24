دبلوماسي روسي: على الشعب الأوكراني حل قضية شرعية زيلينسكي بنفسه

قال نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إنه على الشعب الأوكراني أن يحل قضية شرعية زيلينسكي بشكل مستقل.

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جاء ذلك ضمن تصريحات بوليانسكي لوكالة "نوفوستي" حيث تابع: "نحن لا نخوض في هذه القضية التي تعد شأنا داخليا للغاية، ما إذا كان زيلينسكي رئيسا شرعيا أم غير ذلك، الأمر متروك للشعب الأوكراني كي يقرر. وقد قمت بالرد اليوم على ممثل النظام الأوكراني اليوم بالقول إن عليهم أولا إقناع الشعب الأوكراني بشأن شرعية رئيسهم".

وأضاف الدبلوماسي أن الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي يحظى اليوم في أوكرانيا بدعم 17% فقط من المواطنين، فيما يعرب معظمهم عن خيبة أملهم.

وقد انتهت فترة ولاية زيلينسكي 20 مايو، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بذريعة الأحكام العرفية والتعبئة العامة، فيما قال زيلينسكي إن الانتخابات "في غير وقتها الآن".

المصدر: نوفوستي