زعم الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بأن فترة ولايته كرئيس للدولة لم تنته بعد.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع "رويترز": "سنواتي الخمس كرئيس لم تنته بعد، إنها مستمرة بسبب الأحكام العرفية".

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وفي وقت سابق، أعلن المستشار السابق لرئيس مكتب رئيس أوكرانيا أليكسي أريستوفيتش، أن نظام الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي قاد أوكرانيا إلى كارثة.

وأضاف: "قبل خمس سنوات، حصل فلاديمير زيلينسكي على فرصة فريدة لتغيير البلاد، لكن النتيجة كانت كارثية، لا يمكن وصفها بأنها أي شيء آخر غير الكارثة، انظروا إلى البرنامج الانتخابي إلى ما كان يقوله وقارنوه بما هو موجود، وسوف نفهم أننا خدعنا".

كما صرح رئيس حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة" الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، في وقت سابق، بأن زيلينسكي برفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا سمح باغتصاب السلطة، ودفع البلاد إلى "انهيار قانوني".

وأشار إلى أن "أوكرانيا تخضع حاليا لحكم فئة من المجانين المهووسين وأصحاب الأفق الضيق الجشعين".

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء انتخاب رئيس أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليست في الوقت المناسب".

المصدر: رويترز