باير ليفركوزن يكشف حقيقة استقدام رونالدو من النصر السعودي

كشف تقرير صحفي إسباني حقيقة تخطيط باير ليفركوزن الألماني للتعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بداية الموسم المقبل.

وانتشرت عدة أنباء حول نية بطل ألمانيا، ضم رونالدو في الصيف المقبل، اعتمادا على علاقته المميزة مع المدرب تشابي ألونسو، وتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وفي رد على هذه المزاعم.. نقلت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، عن نادي باير ليفركوزن، عدم صحة التقارير التي تتحدث عن التعاقد مع الأسطورة البرتغالية، البالغ من العمر 39 سنة، مؤكدا على أنها مجرد "خدعة".

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وقال النادي الألماني، الذي توج بلقب الدوري المحلي، لأول مرة في تاريخه، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024: "رونالدو ليس (نموذج) باير ليفركوزن.. نحن ننظر إلى المرحلة القادمة (المستقبل)".

وشدد باير ليفركوزن، على أن تشابي ألونسو وكريستيانو رونالدو، قد لا يلتقيا مجددا داخل المستطيل الأخضر، بعد أن لعبا معا في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، سابقا.

وأشار بطل الدوري المحلي، إلى أن ألونسو في الأغلب سيتجه إلى تدريب الريال في 2025، بعد نهاية ولاية المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مستشهدا برفض المدرب الإسباني الشاب، عرضين من بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي، في صيف العام الحالي.

يذكر أن رونالدو، انضم إلى نادي النصر السعودي، في يناير من عام 2023، وفي عقد لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025، مع احتمالية التجديد لموسم آخر.

المصدر: "وسائل إعلام"