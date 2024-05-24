اكتشاف رابط هام بين عناصر غذائية وتباطؤ شيخوخة الدماغ.. فما هي تلك العناصر؟

كشفت دراسة جديدة عن رابط هام بين سرعة تقدّم الدماغ في السن والعناصر الغذائية الموجودة في وجباتنا اليومية.

رسم باحثو جامعتي إلينوي ونبراسكا لينكولن، خرائط مسح الدماغ مقابل المدخول الغذائي لـ 100 متطوع تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عاما، بحثا عن روابط بين أنظمة غذائية معينة وشيخوخة الدماغ البطيئة.

وتبين أن الشيخوخة الأبطأ ارتبطت بتناول العناصر الغذائية المماثلة لما يمكن أن تحصل عليه من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، والذي أظهرت الدراسات السابقة أنه أحد أفضل الأنظمة الغذائية لأجسامنا.

ويقول عالم الأعصاب آرون باربي، من جامعة إلينوي: "قمنا بالتحقق من مؤشرات حيوية مغذية محددة، مثل الأحماض الدهنية، المعروفة في علم التغذية بأنها تقدم فوائد صحية محتملة. وهذا يتماشى مع مجموعة واسعة من الدراسات في هذا المجال، التي توضح الآثار الصحية الإيجابية للنظام الغذائي المتوسطي، والذي يركز على الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية المفيدة".

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وحلل الباحثون عينات دم المشاركين للبحث عن مؤشرات حيوية مغذية (بمثابة دليل علمي قوي على ما يأكله ويشربه هؤلاء الأفراد المسنون).

وحدد الفريق مجموعة من المؤشرات الحيوية المفيدة، بما في ذلك الأحماض الدهنية (مثل تلك الموجودة في الأسماك وزيت الزيتون) ومضادات الأكسدة مثل فيتامين E (الموجودة في السبانخ واللوز)، وكذلك الكاروتينات والأصباغ النباتية الموجودة في الجزر واليقطين، والتي سبق أن وجد أنها تحد من الالتهابات في الجسم وتحمي الخلايا من التلف. بالإضافة إلى الكولين، الموجود بتركيزات عالية في صفار البيض ولحوم الحمراء وفول الصويا الخام.

وتتزايد الأدلة الآن على أن التغذية تلعب دورا مهما في كيفية شيخوخة الدماغ، وتساعد كل دراسة جديدة في توفير المزيد من المعرفة حول كيفية ارتباط أدمغتنا بشكل وثيق بكل جزء ووظيفة أخرى في الجسم.

ويهدف الفريق لإجراء تجارب سريرية على مدى فترة زمنية طويلة، لمعرفة كيف يمكن أن يؤثر النظام الغذائي والتغذية على شيخوخة الدماغ.

نشرت الدراسة في مجلة npj Aging.

المصدر: ساينس ألرت