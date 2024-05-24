وسائل إعلام إسرائيلية تنشر لقطات تظهر دمارا كبيرا جراء "بركان" أطلقه "حزب الله" على الشمال.. (فيديو)

نشرت وسائل إعلام عبرية مقاطع فيديو تظهر أضرارا وصفتها بـ"الجسيمة"، إثر سقوط صاروخ بركان أطلقه "حزب الله" اللبناني على شمال إسرائيل.

ونشرت صفحات إخبارية على تلغرام مقطعي فيديو لافتة إلى أن "صاروخ "بركان" سقط في كريات شمونة مسببا أضرارا جسيمة".

وأظهرت اللقطات حفرة كبيرة تسبب فيها الصاورخ، وآثار دمار في مبنى ظهر في الفيديو.

وكان "حزب الله" قد قال في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:20 من بعد ظهر اليوم الجمعة، موقع ‏المالكية بصاروخي بركان، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

المصدر: RT