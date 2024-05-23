"حزب الله" يعرض مشاهد من عملية استهدافه لموقع المطلة التابع للجيش الإسرائيلي (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لموقع المطلة التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع المطلة التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وقال في بيان له حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم الخميس 23 مايو 2024، التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأُصيبت إصابة مباشرة".

كما رد "حزب الله" اللبناني اليوم على اغتيال المقاتل في صفوفه محمد علي ناصر فران وإصابة طلاب أطفال اليوم الخميس بقصف إسرائيلي، عبر إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدتين عسكريتين.

المصدر: RT