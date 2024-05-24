نصر الله يسخر من نتنياهو عقب تصريحاته بخصوص "خطط للشمال" (فيديو)

سخر أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود خطط مفصلة ومهمة وحتى مفاجئة لـ"حزب الله" لدى تل أبيب.

وفي كلمة له، قال حسن نصر الله مستهزئا: "نتنياهو في آخر زيارة له إلى الشمال يقول: "لدينا خطط مفصلة ومهمة وحتى مفاجئة".. إنو هو يابا شاطر بالحرب النفسية".

وأضاف نصر الله: "فاجأتكم غزة وفرقة بكاملها انهارت وجيش النخبة انهار.. فاجأتكم المقاومة في لبنان في 8 أكتوبر، و"حزب الله" بادر إلى فتح الجبهة، وفاجأكم اليمن، وعندما قصفتم القنصلية الايرانية بدمشق فاجأتكم الجمهورية الإسلامية بوعدها الصادق.. ونحن من يحق له أن يتحدث عن مفاجآت".

وتابع أمين عام "حزب الله: "يجب أن ينتظر العدو من مقاومتنا المفاجآت، دائما كنا واضحين بأننا عندما نذهب إلى معركة نذهب بعناوين وأهداف واضحة، وقلنا إن الهدف الأول مساندة غزة، والهدف الثاني منع أي عدوان استباقي للعدو على لبنان"، مستطردا: "يجب على العدو أن ينتظر منا المفاجآت وندرس كل سيناريوهاتكم، ولا خداعكم ينطلي ولا ضغوط اسيادكم في العالم تنفع وهذه المقاومة ستستمر".

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كما أوضح نصر الله قائلا: "من مظاهر الفشل الصهيوني أن نتنياهو تبرأ من الأجهزة الأمنية والعسكرية وكشف ظهرها..واضح أن نتنياهو تبرأ من الأجهزة الأمنية في الكيان وذلك خلال الحرب، وقال إنهم لم يقدموا له تقييمات صحيحة حول التهديدات من غزة"، مكملا: "إذا أراد نتنياهو أن يكمل عدوانه سوف يذهب إلى الهاوية والكارثة".

وأردف: "مئات عائلات الجنود الصهاينة ومئات أساتذة الجامعات والنخب يطالبون بوقف الحرب، وهذا ما سيزيد الضغط على حكومة العدو، ونتنياهو ذاهب نحو حائط مسدود ويأخذ الجبهة المقابلة إلى نصر تاريخي ومؤزر".

السيد نصر الله ردًّا على نتنياهو حول قوله عن "خطط مهمة ومفصلة بالنسبة لإعادة الأمن إلى الشمال": فاجأتكم #غزة وفرقة بكاملها انهارت وجيش النخبة انهار"



الأمين العام لحزب الله السيد حسن #نصرالله في الحفل التأبيني للرئيس الإيراني الشهيد #إبراهيم_رئيسي ورفاقه#الميادين#طوفان_الأقصى… pic.twitter.com/GNaGscYDf9 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 24, 2024

المصدر: RT + "العهد"