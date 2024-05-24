بوتين يرد على حرب العقوبات بأقوى الأسلحة

حول رد موسكو على استخدام الغرب الأصول الروسية لدعم أوكرانيا، كتب سيرغي ليونوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

جاء المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مصادرة الأصول الأميركية، في 23 أيار/مايو، ردا على القرار الأميركي بتحويل أموال وممتلكات روسية مجمدة إلى أوكرانيا.

وخلال جلسات الاستماع في الكونغرس الأمريكي، أفيد بأن أصول البنك المركزي الروسي المخزنة في الولايات المتحدة تتراوح بين 4 و 5 مليارات دولار.

وفي المجمل، جمّدت الدول الغربية أصولا روسية تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار. هذه أموال البنك المركزي الروسي ورجال أعمال. الجزء الأكبر منها موجود في Euroclear. وفي 22 أيار/مايو، قرر الاتحاد الأوروبي سحب فوائدها لتغطية المساعدة العسكرية لأوكرانيا. بينما سيظل المبلغ الأصلي مجمدا. ومع ذلك، فالحديث يدور عن مبلغ كبير- حوالي 3 مليارات يورو.

وفي الصدد، قالت الأستاذة المساعدة في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، ناتاليا أوغانوفا، إن إجمالي موارد الشركات الأجنبية في روسيا تبلغ حوالي 7 مليارات دولار، وفقاً للتقديرات الأولية.

وقال خبير اقتصادي آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن معظم الشركات الروسية كان فيها، منذ بدء الخصخصة في التسعينيات، حصص للشركات الأميركية ومساهمين أميركيين، بما في ذلك الشركات الاستراتيجية مثل شركات المعادن والطاقة. و"قد اتخذ بوتين قراره لأن الولايات المتحدة أخذت أموالنا المستثمرة في سنداتها وأوراقها المالية. والآن يجب معاقبتها، لأنها تريد استخدام أموالنا لمحاربتنا. من الطبيعي أن تكون هناك إجراءات جوابية".

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