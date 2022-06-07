الجيش الأمريكي يدرب قوات أوكرانية على أنظمة صاروخية متطورة

بدأ الجيش الأمريكي تدريب قوات أوكرانية على أنظمة صاروخية متطورة، كانت إدارة الرئيس جو بايدن وافقت الأسبوع الماضي على إرسالها لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون أنطون سيميلروث، إن القوات الأوكرانية تتدرب على نظام صاروخ المدفعية عالي الحركة، أو "هيمارس"، في قاعدة "غرافينور" للتدريب في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا.

ويتم تثبيت "هيمارس" على شاحنة ويمكن أن تحمل حاوية بها ستة صواريخ، يمكن لكل منها الانطلاق لحوالي 70 كيلومترا.

وكانت الولايات المتحدة وافقت على إرسال أربعة من أنظمة الصواريخ متوسطة المدى والدقيقة إلى أوكرانيا كجزء من حزمة بقيمة 700 مليون دولار تمت الموافقة عليها الأسبوع الماضي، وقال المسؤولون إن الأمر سيستغرق حوالي 3 أسابيع من التدريب قبل أن يتمكنوا من الذهاب إلى جبهة القتال.

وتلقى نحو 900 جندي أوكراني تدريبات على مجموعة متنوعة من الأسلحة من الولايات المتحدة حتى الآن، بما في ذلك مدافع "الهاوتزر" التي يتم تسليمها إلى الخطوط الأمامية.

المصدر: "أسوشيتد برس"