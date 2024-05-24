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القوات الروسية تعثر على مستودع للذخيرة والأسلحة الغربية في دونيتسك (صور)

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القوات الروسية تعثر على مستودع للذخيرة والأسلحة الغربية في دونيتسك (صور)
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عثرت قوات حرس الحدود الروسية على مستودع لأسلحة وذخائر غربية تركتها قوات كييف في إحدى البلدات المحررة بجمهورية دونيتسك.

وجاء في بيان حرس الحدود الروسي: عثر أفرادنا على ذخائر غربية وقاذف قنابل مضاد للدبابات من عيار 150 مم NLAW، وقاذف RPG 75M وقاذف RGW-90 HH وقنبلتين يدويتين GVIA.

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وأضاف أنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المنصوص عليها وتحويلها إلى الجهات المختصة وتدمير غير الصالح منها ميدانيا.

القوات الروسية تعثر على مستودع للذخيرة والأسلحة الغربية في دونيتسك (صور)

القوات الروسية تعثر على مستودع للذخيرة والأسلحة الغربية في دونيتسك (صور)

القوات الروسية تعثر على مستودع للذخيرة والأسلحة الغربية في دونيتسك (صور)

المصدر: RT

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