الجيش الإسرائيلي يحقق مع جنود صوروا أنفسهم وهم يحرقون القرآن في غزة

بدأت الشرطة العسكرية الإسرائيلية التحقيق في حوادث تصوير جنود إسرائيليين أنفسهم يحرقون القرآن في قطاع غزة.

وقد التقط الجنود مقاطع مصورة لحرق كتب بينها القرآن وقاموا بتحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم أعادوا نشرها لاحقًا على حسابات فلسطينية.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو التي قيل إنها التقطت في رفح جنديا يحمل المصحف ويرميه في النار.

[@tamerqdh] unveils alarming footage depicting Israeli soldiers burning Quran book within a mosque in Gaza.



The video captures a soldier tossing the Quran into flames as the mosque is set ablaze. pic.twitter.com/qTuYZ0rejm — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 21, 2024

وتظهر صورة أخرى يقال إنها من جامعة الأقصى في مدينة غزة جنديا يقف أمام رف للكتب أضرمت فيه النار.

Exclusive:



Israeli soldiers set fire Aqsa University [@AqsaUniversity]’s library in Gaza City and took pictures of themselves in front of the flames. pic.twitter.com/9TFMsAM2LG — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 23, 2024

وقال الجيش الإسرائيلي إن الشرطة العسكرية بدأت التحقيق وسيتم تقديم نتائجه إلى المدعي العام العسكري لمراجعتها، مشددا على أن "الحوادث الخطيرة تتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي وبروتوكولاته".

وفي ما يتعلق بحرق القرآن، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يحترم جميع الأديان ويدين مثل هذا السلوك تماما".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"