"سأتكفل بعلاجهم".. ملياردير شهير يناشد المسؤولين بالسماح للمصابين الفلسطينيين بالدخول إلى مصر

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية.

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وقال ساويرس خلال تدوينة له عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين: "أناشد المسؤولين في مصر بالسماح بدخول المصابين لمصر وسأتكفل انا بمصاريف العلاج برجاء الاستجابة ولكم خالص الامتنان ونص الثواب".

وأضاف في منشور آخر: "كفاية إجرام.. ما ذنب الأبرياء… قتل وحرق الأبرياء في رفح.. يا رب تدخل أنت فلقد عجز البشر .. وماتت الإنسانية".

ويأتي ذلك إثر استهداف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين قرب مخازن وكالة الأونروا شمالي غرب رفح، ما أسفر عن سقوط 35 قتيلا وعشرات المصابين.

اناشد المسؤلين في مصر بالسماح بدخول المصابين لمصر و سأتكفل انا بمصاريف العلاج برجاء الإستجابة و لكم خالص الإمتنان و نص الثواب .. https://t.co/x05DuCQSY1 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 27, 2024

كفاية إجرام .. ما ذنب الابرياء… قتل و حرق الأبرياء فى رفح .. يا رب تدخل انت فلقد عجز البشر …و ماتت الإنسانية .. — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 26, 2024

المصدر: RT