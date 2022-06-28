بوليانسكي: يبدو أننا نتعامل مع فبركات أوكرانية جديدة في كريمنشوك على غرار فبركات بوتشا

أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الاتهامات الموجة لروسيا في كريمنشوك الأوكرانية تبدو أنها فبركات جديدة على غرار فبركات بوتشا.

وقال بوليانسكي في تغريدة عبر "تويتر": "يبدو أننا نتعامل مع فبركات أوكرانية جديد بأسلوب بوتشا. يجب أن ننتظر ما ستقوله وزارة دفاعنا".

وأضاف: "يبدو أن هناك الكثير من التناقضات الواضحة وهذا بالضبط ما يحتاجه نظام كييف لمواصلة التركيز على أوكرانيا قبل قمة الناتو".

المصدر: "نوفوستي"