أعلن ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، أن كييف مستعدة لتفجير محطة الطاقة الحرارية كريفوروجسكي لاتهام القوات الروسية بخلق أزمة طاقة وأزمة إنسانية.

وأشار ميزينتسيف إلى أنه تم التأكد بالدليل القاطع أن نظام كييف قد أعد استفزازا آخر من أجل اتهام القوات الروسية بتدمير أهم عناصر دعم الحياة في أوكرانيا وخلق أزمة طاقة وإنسانية.

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وأكد أن كييف نشرت بشكل متعمد قواتها في محطة الطاقة الحرارية كريفوروجسكي ونفذوا قصفا ممنهجا للمناطق الشمالية من منطقة خيرسون، مستفزين القوات الروسية من أجل الرد على مصادر إطلاق النار.

وتابع: "من الممكن، بعد أن فشلوا في استفزاز القوات المسلحة الروسية لضرب محطة الطاقة الحرارية، قد يقوم النازيون الأوكرانيين بأنفسهم بتفجير محطة الطاقة ويقدمون إلى المجتمع الدولي أدلة مزيفة على أن القوات الروسية هي التي قصفت المحطة".

وأضاف أنه في حالة حدوث هذا السيناريو وتدمير محطات الطاقة الحرارية، فإن سكان معظم المناطق الوسطى في أوكرانيا ومئات المرافق الحيوية ستبقى بدون كهرباء.

المصدر: نوفوستي